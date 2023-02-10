ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Екатеринбурге

Лабораторию задержанный оборудовал в помещении, взятом в аренду. Фото предоставлено "Областной газете"

В Екатеринбурге сотрудниками свердловского главка ФСБ задержан 42-летний местный житель, организовавший подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщил "Областной газете" источник в силовых структурах.

По данным источника, наркотики подозреваемый изготавливал в складском помещении, взятом в аренду. При обыске оперативники обнаружили 600 граммов синтетического средства "мефедрон", а также оборудование и химические вещества для производства наркотика. Известно, что запрещенный товар он продавал в скрытой интернет-сети.

Продавцу грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока. В отношении задержанного следователями УФСБ РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), уточнил собеседник издания.

Ранее в Екатеринбурге был задержан 19-летний житель, у которого нашли полкилограмма наркотика растительного происхождения, а также патроны, порох и другие составные части оружия.