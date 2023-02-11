Полицейские Екатеринбурга задержали "закладчика-флориста"

Он крепил закладки на срезанные ветки и втыкал их в снег. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники ППСП задержали возле дома № 90 на ул. Чайковского в Екатеринбурге 35-летнего мужчину, который подозревается в сбыте наркотиков в крупном размере. Он крепил закладки на срезанные ветки и втыкал их в снег.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, полицейские увидели гражданина, когда тот совершал подозрительные действия. При себе у него была спортивная сумка. Заметив представителей закона, мужчина попытался избавиться от сумки и скрыться, но был задержан.

При обыске у него нашли 18 веток, к которым скотчем были прикреплены пакеты с мефедроном. На каждой ветке было по 1 грамму запрещенного вещества. Мужчина втыкал их в снег, фотографировал место, а затем отправлял покупателю фото и координаты тайника.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Закладчику грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанный помещен под стражу.

Видео: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу