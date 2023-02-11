Полицейские провели ночной рейд по улицам Горного Щита

За ночь полицейские проверили около 60 граждан, 11 объектов торговли и 35 транспортных средств. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В ночь с 10 на 11 февраля сотрудники отдела полиции № 12 Чкаловского района Екатеринбурга провели в Горном Щите рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Улица". За ночь полицейские проверили около 60 граждан, 11 объектов торговли и 35 транспортных средств.

Цель мероприятия — профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах, проверка территорий, где фиксируется наибольшее число правонарушений, контроль за соблюдением правил торговли, миграционного законодательства и комендантского часа, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В ходе рейда сотрудники МВД задержали двух граждан с признаками наркотического опьянения, у которых также было найдено вещество, похожее на наркотики. В отношении задержанных составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП за употребление запрещенных средств. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Skoda, за рулем которого находилась пьяная женщина. На переднем сиденье машины сидел малолетний ребенок.

В одном из местных кафе сотрудники полиции изъяли более 30 литров контрафактной алкогольной продукции. Территориальный ОВД организовал проверку в отношении заведения.

Также полицейские задержали разыскиваемого гражданина и одного иностранца, который нарушал правила пребывания на территории России. Помимо всего прочего во время рейда стражи правопорядка составили более 20 административных протоколов за различные нарушения, такие как мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественном месте.