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Общество / Суды и криминал
16 февраля 2023, 12:43

В Ревде мошенники обманули учительницу почти на 2 миллиона рублей

  Марина Сапожникова
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Женщины чаще попадаются на уловки мошенников. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале зафиксирован очередной случай финансового мошенничества. Жертвой аферистов стала педагог гимназии из Ревды. Ее убедили взять кредит под залог квартиры. 

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, женщине позвонили по распространенной схеме дважды — сначала якобы сотрудник силовых структур, затем "работник банка". Под предлогом защиты личных сбережений потерпевшей они уговорили ее взять кредит под залог собственной квартиры, а затем перевести средства на "безопасный" счет. Таким образом учительница добровольно отдала мошенникам 1 800 000 рублей.

По словам Валерия Горелых, пресс-служба ГУ МВД области ежедневно сообщает через СМИ и интернет-ресурсы о новых криминальных эпизодах по отъему денег у населения. Однако число обманутых граждан только растет.

"За 2022 год в Свердловской области зарегистрировано свыше 6 000 различных видов мошенничества с общим ущербом 3 миллиарда 192 миллиона рублей. Из общего количества пострадавших 56% составляют женщины, а 29% — люди в возрасте старше 61 года. Чаще всего людей обманывают под видом якобы сотрудников банковских или силовых структур. На второй позиции схема с вложением денег в акции или игрой на биржах с целью максимально быстрого получения прибыли. На третьем месте фигурируют случаи хищения средств под предлогом "отмазать" от тюрьмы из-за совершенного ДТП с тяжкими последствиями близким родственником", — отметил Валерий Горелых.

Он напоминает, что нельзя следовать требованиям "доброжелателей", брать кредит по чьей-либо просьбе и переводить сбережения на другие счета. 

Ранее сообщалось о том, что на Среднем Урале мошенник лишил женщину 2,5 миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

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