На Урале ФСБ и таможня пресекли деятельность контрабандиста, вывозившего лес за границу

Ущерб от контрабанды древесины составил около 1,5 млн рублей. Фото предоставлено "Областной газете"

В Свердловской области пресечена незаконная деятельность 37-летнего предпринимателя, который с 2020 по 2021 годы занимался контрабандой древесины хвойных пород через границу Евразийского экономического союза.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области и Уральской оперативной таможни, сообщил "Областной газете" источник.

Пиломатериалы из древесины хвойных пород относятся к стратегически важным товарам. Задержанный вносил недостоверные данные в декларации, подавая их в Уральскую оперативную таможню. Эксперты подсчитали, что сумма недополученных платежей в рамках внешнеторговой деятельности составила больше полутора миллионов рублей.

В отношении подозреваемого сотрудниками отдела дознания Уральской оперативной таможни было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров".

Судом Верх-Исетского района Екатеринбурга предприниматель был признан виновным в контрабанде древесины и приговорен к 3 годам и 6 месяцам условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей. В феврале 2023 года осужденный обжаловал приговор, однако Свердловский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции.

Напомним, осенью 2022 года ФСБ и МВД провели обыски в коммерческой компании по делу о незаконной вырубке леса на Среднем Урале.