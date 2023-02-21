Полиция Кировграда направила в суд дело о незаконной охоте в Висимском заповеднике

У нарушителя изъяли ружье и патроны. Фото: Валерий Горелых

Сотрудники Кировградского ОВД направили в городской суд материалы уголовного дела по факту хранения незарегистрированного оружия и незаконной охоты на территории Висимского заповедника, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным полиции, в дежурную часть Кировграда обратился инспектор природоохраны, он просил принять на хранение карабин ОП-СКС 7,62х39 мм и патроны калибра 7,62 мм. Оружие инспектор изъял у жителя Новоуральска 12 сентября 2022 года во время планового обхода заповедника. Мужчина пытался охотиться в охранной зоне: он перемещался с расчехленным оружием, выслеживал и приманивал животных с помощью самодельного манка, который имитирует рев лося.

"На территории заповедника запрещается нахождение с расчехленным оружием любого вида, а также любая деятельность, противоречащая задачам заповедника: промысловая, любительская охота, спортивная и иные виды пользования животным миром. Охранная зона заповедника во многих местах по периметру оборудована яркоокрашенными информационными табличками с надписью: "Охранная зона Висимского заповедника. Охота, рыбалка, свалка мусора запрещены". Сотрудник природоохраны задержал подозреваемого в браконьерстве. Им оказался 46-летний житель Новоуральска. Его карабин с 5 патронами изъяты и приобщены к материалам проверки", — отметил полковник Валерий Горелых.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям: незаконная охота и незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Подозреваемому грозит лишение свободы до двух лет.

Ранее в Свердловской области был оштрафован житель за охоту на краснокнижного лебедя.