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Общество / Суды и криминал
23 февраля 2023, 11:41

Полиция Екатеринбурга задержала похитителя клинка из мастерской

Подозреваемый

Подозреваемый в хищении клинка признал свою вину. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали 41-летного местного жителя, который подозревается в разбойном нападении на мастерскую. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разбой.

По данным полиции, злоумышленник пришел в мастерскую на улице Блюхера и с помощью кусачек снял с витрины выставочный образец клинка с гравировкой. Мужчину попыталась остановить женщина-продавец, но он ей пригрозил только что похищенным ножом и скрылся, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники мастерской обратились в полицию. Подозреваемого задержали спустя несколько часов после заявления пострадавших. Работникам правоохранительных органов злоумышленник пояснил, что он был пьян, поэтому украл нож. Мужчина признал вину в преступлении. 

За разбой подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Также выяснилось, что задержанный уже был ранее судим за аналогичное преступление.

Напомним, в полиции Екатеринбурге возбудили уголовное дело о хищении 5 млн рублей из банка.

Областная газета Свердловской области

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