Во время рейда екатеринбургские полицейские нашли майнинговую ферму

Майнинговую ферму полицейские обнаружили в одном из кафе Екатеринбурга. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Профилактический рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства провели сотрудники свердловского областного главка МВД и УМВД Екатеринбурга. Во время проверки в Железнодорожном районе полицейские обнаружили майнинговую ферму.

"В одном из кафе на улице Технической выявлена незаконно подключенная к энергосети майнинговая ферма, состоящая из ноутбука и 10 устройств. Следственно-оперативной группой отдела полиции № 10 оборудование изъято, проводится проверка", — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Рейд проходил в местах концентрации мигрантов. Полиция проверила 136 иностранцев, из них 27 нарушили режим пребывания на территории России. Один мигрант попытался дать взятку должностному лицу, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности. 23-летний молодой человек был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Всего было составлено 25 административных протоколов в отношении иностранцев, которые распивали алкоголь в общественных местах и находились в нетрезвом состоянии, а также ездили за рулем автомобилей с тонированными лобовыми стеклами с низкой светопропускаемостью.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Отметим, в рейде участвовали представители подразделений охраны общественного порядка, управления по вопросам миграции, уголовного розыска, центра по противодействию экстремизму, сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковые уполномоченные, кинологи. Силовую поддержку оказали бойцы отряда специального назначения "Гром" ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее в мечети Екатеринбурга провели рейд, по итогам которого из России выдворят пятерых мигрантов.