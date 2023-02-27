Жителя Нижнего Тагила будут судить за жестокое убийство продавца машины

Обвиняемый был задержан в Невьянске на следующий день. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловский областной суд на рассмотрение передано дело, возбужденное в отношении жителя Нижнего Тагила, который обвиняется в убийстве, разбое, краже и хищении.

По данным следствия, весной 2022 года обвиняемый нашел в интернете объявление о продаже автомобиля Volvo за 2 млн 350 тысяч рублей. Злоумышленник договорился с продавцом о просмотре машины. На встрече обвиняемый предложил владельцу автомобиля проехать в заранее выбранное им безлюдное место. Там, угрожая пистолетом хозяину машины, потребовал выйти из нее.

"После того как потерпевший отказался выполнить требование нападавшего, злоумышленник произвел несколько выстрелов ему в голову, в результате чего автовладелец погиб на месте", — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

После этого злоумышленник спрятал тело убитого в снег, забрал его мобильный телефон, паспорт и другие важные документы, находившиеся в машине. Однако далеко преступник не ушел, он был задержан по горячим следам.

Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, с заявлением о пропаже в полицию обратилась супруга погибшего. Она рассказала, что ее муж взял отгул на работе, а через некоторое время перестал отвечать на звонки.

"На следующий день после убийства сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий иномарку погибшего обнаружили на улице Крылова в Невьянске. Для того чтобы раскрыть это преступление по горячим следам, начальник регионального ГУ МВД генерал Мешков поручил руководителю нижнетагильского гарнизона ОВД полковнику Абдулкадырову создать усиленную следственно-оперативную группу, а также направил к месту обнаружения автомобиля криминалистическую лабораторию, чтобы ни один вещдок не ушел из поля зрения экспертов. Менее суток понадобилось оперуполномоченным, чтобы вычислить и задержать подозреваемого", — рассказал Валерий Горелых.

В спецоперации участвовали сотрудники уголовного розыска Невьянска, Нижнего Тагила, ГУ МВД Свердловской области, бойцы ОМОН Росгвардии. При задержании у обвиняемого нашли пистолет "Гроза-021", а также 18 патронов к нему. Оружие значилось в федеральном розыске похищенным с ноября 2015 года.

Задержанный признал вину, также он прошел судебно-психиатрическую экспертизу, был признан вменяемым, а значит, отдавал отчет в совершаемых действиях. По четырем статьям УК РФ обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

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