На Среднем Урале полицейские задержали курьера-мошенника

Задержанный собирал деньги у доверчивых пенсионеров, которых обманули по схеме "Родственник попал в ДТП". Фото: Валерий Горелых

Сотрудники уголовного розыска ОВД Каменска-Уральского задержали 22-летнего уроженца Казахстана, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пожилых людей. По предварительным данным, пострадавшие из-за афериста потеряли сотни тысяч рублей.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, молодой человек из соседнего государства решил без лишних усилий заработать — в соцсети ему поступило предложение стать курьером по доставке денег. Злоумышленник согласился собирать средства у пенсионеров, которых неизвестные обманывали по схеме "Родственник попал в ДТП".

"Среди жертв афериста муж и жена, 1949 и 1947 годов рождения, с улицы Мусоргского, женщина 1952 года рождения, проживающая по улице Прокопьева, а также бабушка 1935 года рождения, с улицы Синарской. Злоумышленник основную часть добытых преступным путем средств переводил своим "патронам", а оставшиеся 10% от общей суммы тратил на личные нужды, среди прочего приобрел на украденные у пенсионеров деньги дорогостоящий мобильный телефон. В отношении задержанного следственным подразделением полиции Каменска-Уральского возбуждено три уголовных дела по ст. 159 УК РФ — мошенничество", — отметил полковник Горелых.

Курьер был задержан и помещен под стражу. Полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее житель Екатеринбурга отдал мошенникам больше миллиона ради "спасения внучки".