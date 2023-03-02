В Екатеринбурге полицией задержан подозреваемый в краже гармони у заслуженного артиста Татарстана

Гармонь злоумышленник успел сдать в ломбард за 1 200 рублей. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Сотрудники Уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский по горячим следам задержали подозреваемого в краже гармони-тальянки, которая принадлежит заслуженному артисту Татарстана. Музыкальный инструмент, сделанный на заказ, его владелец оценил в 150 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, пострадавший обратился в дежурную часть линейного отдела по телефону. Он рассказал, что вместе с коллективом был на гастролях в Екатеринбурге. На железнодорожном вокзале после объявления посадки артист впопыхах оставил футляр с инструментом на скамейке в зале ожидания, подумав, что его забрал кто-то из коллег. По прибытии в Казань музыкант обнаружил, что гармони нет.

Сотрудники линейного отдела просмотрели видео с камер наблюдения. Выяснилось, что сумку забрал неизвестный мужчина. Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель Екатеринбурга. Его задержали, к этому моменту он уже успел сдать музыкальный инструмент в ломбард за 1 200 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Похищенную гармонь из ломбарда изъяли и вернули владельцу.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, укравшему велосипед у олимпийского чемпиона.