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Общество / Суды и криминал
3 марта 2023, 15:24

В Нижнем Тагиле рабочий искал "ночную бабочку" и стал жертвой мошенников

  Марина Сапожникова
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Житель Нижнего Тагила стал жертвой мошенника. Фото: Полина Зиновьева

Житель Нижнего Тагила стал жертвой афериста. Мужчина зашел на сомнительный сайт, где искал "ночную бабочку", а наткнулся на "криминального авторитета" и лишился своих сбережений.

Как рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых, в отдел полиции Нижнего Тагила обратился 32-летний мужчина. Он рассказал о том, что через сайт искал девушку для совместного времяпрепровождения. Выбранная им кандидатка никак не представилась и попросила предоплату, что насторожило тагильчанина. Он прекратил общение, но на следующий день позвонил мужчина, который представился вором в законе "Адамом Большим" и заявил, что из-за совершенного накануне звонка он понес значительный материальный ущерб. "Адам" пригрозил, что, если мужчина не заплатит ему крупную сумму, проблемы начнутся у родственников. Для убедительности мошенник назвал персональные данные близких потерпевшего. 

Это испугало тагильчанина, и он совершил несколько платежей на счет, который указал шантажист. Через некоторое время потерпевший понял, что стал жертвой мошенника, но было уже поздно. 

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере". 

Ранее в Нижнем Тагиле задержали мошенника, похитившего около миллиона рублей у пенсионеров.

Областная газета Свердловской области

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В Нижнем Тагиле рабочий искал "ночную бабочку" и стал жертвой мошенников