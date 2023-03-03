Пастух из Камышлова отсудил 200 тысяч рублей за упавший на него остановочный комплекс

На пастуха из Камышлова упала "остановка". Фото: Алексей Кунилов

Пастух из Камышловского района обратился в суд из-за упавшей на него остановочной конструкции. Павильон рухнул на мужчину в июле 2021 года, когда он пас коров вблизи села Володинское, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Мужчина рассказал, что решил укрыться на автобусной остановке, когда погода стала портиться. От порыва ветра остановочный комплекс упал и придавил его. Сам выбраться он не смог, на помощь пришли местные жители. Потерпевший получил перелом бедренной кости и был отправлен в камышловскую больницу, где проходил длительное лечение.

После выписки пастух выяснил, кто является ответственным за содержание участка автодороги, на которой произошло ЧП, и подал на АО "Свердловскавтодор" и ГКУ СО "Управление автомобильных дорог" иск в Камышловский городской суд. Он потребовал взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

В ходе судебных заседаний было установлено, что в день происшествия стихийного бедствия не было зафиксировано; значит, конструкция на остановке была непрочно закреплена. В итоге суд взыскал с АО "Свердловскавтодор" всю сумму полностью. В удовлетворении иска к ГКУ СО "Управление автомобильных дорог" было отказано.

Апелляция со стороны ответчика в суд высшей инстанции была также отклонена.

Ранее сообщалось о том, что свердловчанин отсудил у дорожников четверть миллиона за разбитый автомобиль.