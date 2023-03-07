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Общество / Суды и криминал
7 марта 2023, 11:00

В Екатеринбурге перед судом предстанет обманувший пенсионеров мошенник

  Марина Сапожникова
Суд

Екатеринбуржца обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга передала в суд материалы уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, подозреваемый вместе с сообщниками выманивал деньги у пожилых людей.

По версии следствия, преступная группа, в которую входил обвиняемый, звонила пожилым людям и выманивала у них деньги по классической схеме "Родственник попал в ДТП". Мошенники убеждали потерпевших передавать курьеру деньги, якобы необходимые для того, чтобы их "родственник" смог избежать уголовного наказания.

Курьер должен был забирать денежные средства и вносить на указанный сообщником счет. Себе он оставлял 10% от полученной суммы. В результате действий участников преступной группы троим пенсионерам причинен ущерб на сумму более 720 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали мошенника, похитившего около миллиона рублей у пенсионеров.

Областная газета Свердловской области

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