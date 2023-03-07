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Общество / Суды и криминал
7 марта 2023, 17:57

В Екатеринбурге судят мать по обвинению в торговле ребенком

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В Екатеринбурге судят Наргизу Айтматову за попытку продать своего сына. Фото: Алексей Кунилов

Верх-Исетский суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 36-летней Наргизы Айтматовой. Она обвиняется в торговле ребенком.

Женщина пыталась продать собственного сына. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, в конце июля 2022 года обвиняемая разместила в интернете объявление о продаже сына. За него она просила 300 тысяч рублей. Информацию об этом увидели московские общественники, они и обратились в полицию, а потом выступили в роли покупателей, чтобы помочь задержать злоумышленницу.

"Как только полицейские получили сообщение о том, что женщина (уроженка одной из бывших союзных республик) намерена продать своего ребенка, началась подготовка к проведению "оперативного эксперимента". В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области, 9 августа 2022 года в одном из екатеринбургских торговых центров подозреваемой была передана часть ранее оговоренной денежной суммы, после чего женщину задержали с поличным непосредственно после получения указанных денег", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выяснилось, что у женщины есть муж и еще двое детей. Позже обвиняемая рассказала, что продать сына она решила якобы из-за финансовых проблем. Однако потом эту информацию опроверг ее супруг, который сообщил, что хорошо зарабатывает и обеспечивает семью.

Напомним, что после задержания Наргиза Айтматова была взята под стражу.

Областная газета Свердловской области

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