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Общество / Суды и криминал
9 марта 2023, 13:05

Полицейские Нижнего Тагила предотвратили кражу 2 млн рублей телефонными мошенниками

  Марина Сапожникова
Полицейский экипаж

Полицейский экипаж вовремя остановил мужчину, который попался на уловку мошенников. Фото: официальная группа МУ МВД России "Нижнетагильское" в соцсети "ВКонтакте"

В Нижнем Тагиле полицейские помогли местному жителю сохранить 2 миллиона рублей и не стать жертвой аферистов. Экипаж роты № 2 патрульно-постовой службы проводил профилактический рейд в Ленинском районе, рассказывая гражданам о том, как могут действовать мошенники и что нужно делать, чтобы избежать обмана. 

В одной из торговых точек полицейские обратили внимание на мужчину, который стоял у банкомата с крупной суммой денег и с кем-то разговаривал по телефону. Молодому человеку рассказали о фактах дистанционного мошенничества и привели примеры, но он отнесся к информации скептически. Тогда полицейские попросили поговорить с человеком на другом конце провода. Опасения правоохранителей подтвердились.

Полицейские настояли, чтобы мужчина проехал с ними в отдел полиции для профилактической беседы. В полиции он рассказал, что пытался перевести 2 миллиона рублей "представителю банка" на "безопасный счет", чтобы защитить средства от хищения. Молодой человек успел перевести мошенникам 135 тысяч рублей, затем его остановили сотрудники патрульно-постовой службы.

Мужчина выразил слова признательности полицейским за бдительность и настойчивость. Ему удалось спасти значительную часть своих денег, сообщается в официальной группе МУ МВД России "Нижнетагильское" в соцсети "ВКонтакте" .

Ранее в Ревде мошенники обманули учительницу почти на 2 миллиона рублей.

Областная газета Свердловской области

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