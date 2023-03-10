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Общество / Суды и криминал
10 марта 2023, 18:01

В Нижнем Тагиле полицейские задержали местных жителей по подозрению в сбыте наркотиков

  Марина Сапожникова
Наркотические растения

В подвале жилого дома обнаружили нарколабораторию. Фото: группа МУ МВД России "Нижнетагильское" в соцсети "ВКонтакте"

В Нижнем Тагиле сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотических средств совместно с инспекторами ГИБДД провели спецоперацию, во время которой задержали местных жителей по подозрению в хранении и сбыте наркотиков.

Во время спецрейда была остановлена машина. При осмотре салона на переднем сидении полицейские обнаружили наркотическое средство массой почти 7 граммов. Водитель признался, что приобрел наркотик для личного употребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Во время оперативных мероприятий сыщики остановили другой подозрительный автомобиль. В ходе осмотра была обнаружена металлическая коробка с наркотическим веществом. Также полицейские провели обыск дома у задержанного мужчины и изъяли 23 куста с наркотическими растениями и специальное оборудование. 

По результатам проведенных оперативных мероприятий было изъято более килограмма наркотика. Теперь владельцу нарколаборатории грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает МУ МВД России "Нижнетагильское".

Ранее в Свердловской области осудили полицейского за незаконный оборот наркотиков.

Областная газета Свердловской области

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