Инспекторы ГИБДД задержали в Екатеринбурге закладчиков с крупной партией наркотиков

В машине у задержанных нашли сверток с синтетическим наркотиком. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге экипаж ДПС задержал троих мужчин, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков.

Подозрительных молодых людей экипаж ДПС заметил при патрулировании территории на улице Павловской в Екатеринбурге. Трое молодых людей вышли из лесного массива и сели в автомобиль Volkswagen. Сотрудники полиции решили проверить у них документы, при осмотре машины в салоне стражи порядка нашли подозрительный сверток с неизвестным веществом, сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

На место была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции № 15 Орджоникидзевского района. Сверток весом полкилограмма изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что вещество является метилэфедроном.

Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

По данным полиции, молодые люли планировали поделить наркотик на более мелкие партии и продать его через "тайники-закладки". При осмотре квартиры у одного из задержанных полицейские нашли еще две упаковки с порошкообразным веществом, электронные весы, пакеты, изоленту, фольгу, тетрадь с записями и другие предметы. Лабораторные исследования подтвердили, что вещество, найденное в квартире, также является синтетическим наркотиком.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В полиции Екатеринбурга просят жителей обращаться в органы внутренних дел и сообщать информацию о фактах, касающихся незаконного оборота, культивирования наркотических средств и наркопритонов.

Напомним, в Нижнем Тагиле полицейские задержали местных жителей по подозрению в сбыте наркотиков.