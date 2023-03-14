В Екатеринбурге вынесли приговор подельнику телефонных аферистов

Курьер приговорен к лишению свободы в колонии общего режима. Фото: Алексей Кунилов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор курьеру, который обманул 75-летнюю пенсионерку по схеме "Родственник попал в ДТП". Доверчивая женщина лишилась 300 тысяч рублей.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, местная жительница обратилась в полицию в июне 2022 года. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, сказал, что ее внучка устроила дорожную аварию, чтобы избежать дальнейших проблем, нужно передать деньги. Пенсионерка поверила в вымышленную историю, следуя указаниям позвонившего, передала 300 тысяч рублей курьеру.

Пострадавшая поняла, что стала жертвой аферистов после того, как звонки прекратились. Пожилая женщина обратилась в полицию. Сыщики разыскали и задержали подозреваемого курьера 2003 года рождения. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что предложение легко заработать, от которого он не смог отказаться, ему поступило в соцсетях.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал задержанного виновными и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать срок осужденному предстоит в колонии общего режима, также он обязан выплатить в пользу потерпевшей 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее 4 млн рублей собственных сбережений лишилась свердловская пенсионерка после звонка лжеполицейского.