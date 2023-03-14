В Екатеринбурге суд приговорил поджигателя к 5,5 годам колонии

Суд назначил поджигателю наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд признал виновным 32-летнего жителя Екатеринбурга в умышленном поджоге многоквартирного дома на улице Отдыха, где погибли два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе следствия было установлено, что днем 28 февраля 2022 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения поджег пакет с мусором, который стоял на крыльце у стены многоквартирного деревянного дома на улице Отдыха в Екатеринбурге. Здание загорелось. В результате от отравления угарным газом в одной из квартир погибли мужчина и женщина. Огонь также уничтожил имущество одного из жильцов на сумму более 731 тыс. рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры, во время тушения пожара осужденный был среди наблюдавших и высказывал замечания сотрудникам МЧС относительно их работы.

В ходе расследования уголовного дела мужчина признал свою вину лишь частично. По его словам, он не знал, что дом жилой и не имел умысла на убийство.

Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, сегодня ночью в Тавде загорелся металлический ангар, в котором производят деревянные паллеты.