Бывший почетный консул Сейшельских островов осужден в Екатеринбурге

Бывший почетный консул Сейшельских островов признан виновными в совершении незаконных валютных операций. Фото: Валерий Горелых

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал экс-почетного консула Сейшельских островов и его подругу виновными в совершении незаконных валютных операций.

Обвиняемые переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов, используя при этом подложные документы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, в период с 2016 по 2018 годы обвиняемые перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии денежные средства в евро и долларах США равные 116,5 миллионам рублей.

Для этого они заключили договоры между зарубежными компаниями и подконтрольным им турагентством. Согласно контрактам, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков.

Обвиняемые также подозревались в том, что для нелегального вывода валюты использовали организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом договоры между турагентством и клиентами не составлялись.

Житель Екатеринбурга в период с 2009 по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, по мнению следствия, стали причиной того, что расследование дела длилось 19 месяцев, а рассмотрение в суде — 14 месяцев.

По словам Валерия Горелых, экс-консулу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей. Соучастница преступления получила наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей. "Женщине отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 2017 года рождения четырнадцатилетнего возраста — до 22 мая 2031 года", — заключил полковник Валерий Горелых.

Напомним, в Тавде назначен новый начальник полиции.