Телефонные аферисты под видом сотрудников портала Госуслуг обманули пенсионера из Екатеринбурга

Пенсионер лишился 1,2 млн рублей. Фото: Галина Соловьева

В полицию столицы Среднего Урала обратился 72-летний пенсионер, который рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина отдал аферистам больше миллиона рублей собственных накоплений, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пенсионер рассказал, что ему на сотовый телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником портала Госуслуг. Он сообщил пожилому мужчине, что к его личному кабинету на Госуслугах привязан другой номер телефона и кто-то пытается оформить кредит. Аферист переключил пенсионера на другого "специалиста", который сказал, что является сотрудником Центробанка. Он назвал потерпевшему все счета, которые у него есть, и предложил снять с них все и направить в "безопасные" ячейки, это якобы поможет найти злоумышленников, которые пытаются взять кредит на имя пенсионера.

Пострадавший мужчина растерялся и согласился выполнить все инструкции псевдобанкира. Пенсионер снял деньги через банкомат и перевел их на счета мошенников. После того как звонки прекратились, мужчина понял, что его обманули аферисты.

Потерпевший рассказал, что слышал о подобных аферах. Он отметил, что при телефонном разговоре на него психологически надавили.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Сотрудники правоохранительных органов вновь призывают жителей проявлять бдительность и сразу прекращать разговоры с подозрительными незнакомцами.

Напомним, жертвой мошенников стала пенсионерка из Екатеринбурга, она отдала телефонным аферистам 4 миллиона рублей.