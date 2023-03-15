На голубом газу. Коммунальные мошенники опять активизировались

Фото: Константин Девятов

В Свердловской области участились случаи, когда мошенники, выдающие себя за газовиков, навязывают гражданам ненужное им оборудование и услуги по завышенным ценам. При этом варианты такого «развода» становятся все более изощренными. Законно работающие на рынке газовых услуг компании предупреждают: их специалисты по квартирам не ходят, а все работы проводят только по предварительному согласованию. Эксперты считают, исправить ситуацию могла бы неотвратимость наказания за такие правонарушения – тем более Уголовный кодекс это предусматривает, а полиция готова оперативно реагировать на подобные случаи. Главное, чтобы граждане своевременно о них сообщали.

Они идут к вам

О том, что в Свердловской области в последнее время активизировались псевдогазовики, «Областной газете» рассказали в компании «Газпром газораспределение Екатеринбург», которая обслуживает газовое оборудование в Верхней Пышме, а также в Асбесте, Березовском, Екатеринбурге, Заречном. Чаще всего недобросовестные организации навязывают жителям многоквартирных домов дорогостоящие приборы учета газа и датчики утечки (газоанализаторы), отмечают здесь.

Активно эта тема обсуждается и в социальных сетях. «Лжегазовики идут за вашими деньгами», – предупредил в конце февраля земляков на странице «Инцидент» ВКонтакте житель Нижнего Тагила Денис. Он сообщил, что по квартирам пятиэтажки на улице Циолковского под предлогом проверки газового оборудования ходят мошенники. Лично ему они сообщили о необходимости срочно заменить шланг, за работу потребовали две тысячи рублей.

Денис позвонил в газовую организацию, которая обслуживает дома в микрорайоне. Там ему сообщили, что их сотрудники никаких проверок в его доме не проводят. Попутно выяснилось, что замена газового шланга обойдется всего в 451 рубль.

«Побежал к соседям, хотел предупредить, – пишет Денис. – Опоздал. Две бабушки уже заплатили мошенникам по две тысячи».

В канун 8 Марта о малоприятной встрече с лжегазовиками рассказала на своей странице ВКонтакте жительница Екатеринбурга под ником Галина Галина:

«Пришли две женщины в синих жилетах с надписью «Служба газа». Сказали, что из соседнего подъезда был сигнал об утечке, поэтому проводится внеплановая ревизия газового оборудования. Проверили запорный кран на трубе и сказали, что его надо менять. Что оставалось делать? Согласилась. Взяли с меня полторы тысячи рублей».

На другой день женщина разговорилась во дворе с соседями. Выяснилось, что краны поменяли почти в половине квартир. Заподозрив неладное, жильцы позвонили в управляющую компанию (УК). Там сообщили, что никаких утечек в их доме зафиксировано не было, ревизий не проводилось.

Представители работающих в регионе газовых компаний обращают внимание свердловчан: их сотрудники не приходят в квартиры без предупреждения и уж тем более не продают услуги.

– Такие работы выполняются по предварительному согласованию даты и времени выхода, а техническое обслуживание газового оборудования проводится после уведомления. График техобслуживания находится в открытом доступе на сайте компании, – объясняет заместитель главного инженера «Газпром газораспределение Екатеринбург» Егор Подоплелов.

При этом он подчеркивает: самостоятельная замена или установка газового оборудования, а также выполнение работ неквалифицированными работниками могут привести к утечкам газа, пожарам и взрывам. Если вам необходимо установить или заменить газовое оборудование, нужно подать заявку в обслуживающую организацию, где назначат дату, время производства работ и сообщат их стоимость.

Цитата Валерий ГОРЕЛЫХ, руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области, полковник: – В отличие от прежних лет, сейчас в оперативных сводках сообщения о лжегазовиках встречаются редко. Возможно, люди стали бдительнее и реже попадаются на удочку мошенников, но возможно, и не хотят обращаться в полицию из-за потери относительно небольших сумм. Это неправильно. Как только по вашему подъезду, дому стали ходить подозрительные личности с предложением сомнительных товаров и услуг, сразу звоните – 02 или 102. Наши сотрудники смогут оперативно среагировать и задержать мошенников.

В шесть раз дороже

Газовые компании ведут активную разъяснительную работу по профилактике мошенничества. В управляющих компаниях и товариществах собственников жилья (ТСЖ), с которыми пообщалась «ОГ», говорят, что граждане стали чаще проявлять бдительность. Они выясняют, действительно ли в их дом с плановой проверкой пришли газовики, проверяют у работников коммунальных служб документы.

Буквально на днях лжегазовики попытались «атаковать» девятиэтажку на углу улиц Луначарского – Карла Маркса в Екатеринбурге. Но один из жильцов оперативно проверил информацию в УК и разместил в общедомовом чате в WhatsApp сообщение: «Объявление о проверке газового оборудования ложное, предупредите своих соседей, особенно пожилых, о возможном визите мошенников». В итоге никто не пострадал.

Но лжегазовики приспосабливаются. Они все чаще используют униформу и удостоверения, напоминающие настоящие, развешивают объявления о проверках на липовых бланках. И используют все новые сценарии обмана.

О примере такой новой «тактики» рассказал на своей страничке ВКонтакте екатеринбуржец Михаил (свою фамилию он попросил не упоминать – «ОГ»), пожилые родители которого проживают в Верх-Исетском районе.

«У нас с родителями уговор: если появляется информация о любых проверках в доме, они сообщают об этом мне, – пишет мужчина. – В конце февраля мама позвонила, сказала, что на следующий день должны прийти газовики. Связался с управляющей компанией, там подтвердили: да, будет проверка. Я успокоился, а зря. Мошенники пробежались по квартирам до прихода настоящих газовиков и обманули моих родителей и еще нескольких человек».

Журналист «ОГ» связался с мамой Михаила, Людмилой Анатольевной.

– Рано утром пришли мужчина и женщина, оба в форме с надписью «Газовая служба», показали удостоверения с фотографией и печатью, – рассказала она. – Попросили абонентскую книжку, осмотрели газовую плиту, сказали, что она старая, надо бы заменить. Потом стали рассказывать, как опасен газ, сколько в этом году было взрывов в жилых домах в других регионах. Объяснили, что беды можно избежать, если установить датчики утечки газа. Мы согласились.

В итоге супругам продали пять приборов: для установки на кухне, в прихожей, в двух комнатах и на лоджии – всего на 15 тысяч рублей. Как позже выяснилось, это оказались не датчики утечки газа, а пожарные сигнализаторы. К тому же, как показал эксперимент, они не реагировали на дым: зажженную бумагу подносили почти к самому прибору, но сигнала не последовало.

– Такие аппараты в интернете можно купить за 500 рублей, а родителям их продали в шесть раз дороже, – констатирует Михаил.

По закону Действия лжегазовиков подпадают под статью 159 Уголовного кодекса РФ – Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. За это можно поплатиться штрафом до 120 тыс. рублей или лишением свободы сроком до двух лет. За мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, штраф возрастает до 300 тыс. рублей, а лишение свободы – до пяти лет. Если же мошенники попутно ограбят граждан, их могут отправить в колонию на срок от 6 до 12 лет.

Предлагают пустышку

А жительницу Верхней Пышмы Веронику попытался уговорить оборудовать квартиру фиксаторами утечки газа в начале марта представитель некоей фирмы «Сервисгаз» – это название значилось на его серой куртке и в удостоверении.

«Поначалу я не заподозрила подвоха, – пишет женщина в телеграм-канале. – Говорил он убедительно, сослался на постановление областного правительства, согласно которому газоанализаторами должны быть оснащены все квартиры с газовыми плитами. Но когда озвучил сумму – 20 тысяч рублей, попросила время подумать и посоветоваться с мужем. Ну а муж позвонил газовикам, те сказали, что никого к нам не направляли».

Как объяснили «ОГ» в компании «Екатеринбурггаз», никакие нормативные документы не обязывают граждан устанавливать в квартирах, оборудованных только газовыми плитами, бытовые сигнализаторы горючих газов, которые им навязывают мошенники. Более того, простой сигнализатор в квартире многоэтажки – вещь бесполезная.

– Сигнализатор загазованности должен монтироваться с электромагнитным клапаном, который в случае утечки обеспечит перекрытие газа, – сообщили газовики. – Устанавливается такая система в основном в индивидуальных домах, в частном секторе, в помещении котельной. Работы выполняются только силами специализированной организации, с которой у собственника заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования.

Оснастить подобными системами все квартиры в многоэтажных домах, по мнению специалистов, возможно и неплохо, но вряд ли реально: это технически сложно и дорого. Но в природный газ специально добавляют вещество с резким запахом, чтобы утечку сразу можно было обнаружить. Как сообщили «ОГ» в компании «Екатеринбурггаз», в 2022 году сотрудники аварийно-диспетчерской службы 8140 раз выезжали по жалобам о запахе газа в домах, из них 1076 подтвердились, в этом году из 2367 аналогичных сигналов подтвердились 386 случаев. Все утечки были оперативно устранены.

Личность газовика вызывает сомнение? Проверять его полномочия нужно по телефону своей УК или ТСЖ, либо по 04 или 104 – в аварийно-диспетчерской службе. Нельзя это делать по телефону, который он вам указывает.

Важно поймать за руку

Эксперты считают, исправить ситуацию можно, применяя к лжегазовикам все предусмотренные законом меры ответственности.

– Уголовным кодексом предусмотрено достаточно строгое наказание за мошенничество, особенно если оно совершено группой лиц по предварительному сговору и с причинением крупного ущерба, – говорит юрист Дмитрий Новосёлов. – И суды Свердловской области, насколько помню, рассматривали подобные дела.

Действительно, в марте 2018 года суд Первоуральска отправил в колонию троих мошенников, которые разъезжали по области и продавали «сигнализаторы загазованности». Обманули они 19 человек, заработав свыше 120 тысяч рублей. Такая «баснословная» прибыль дорого им обошлась: двое мужчин из этой банды получили по восемь лет лишения свободы, женщина – семь с половиной.

В январе 2021 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил к длительным срокам лишения свободы – от 6 до 11 лет – банду, которая похитила у пенсионеров почти полтора миллиона рублей. В квартиры преступники проникали под предлогом проверки газового оборудования.

– Чтобы привлечь лжегазовиков к ответственности, их нужно задержать, желательно по горячим следам, – говорит Дмитрий Новосёлов. – Поэтому советую гражданам вызывать полицию, пока мошенники ходят по квартирам или еще только повесили извещения о предстоящей якобы проверке на подъездах. Иначе найти их будет сложно. Адреса в объявлениях они указывают липовые, а номера телефонов постоянно меняют.

ВНИМАНИЕ Как действуют настоящие сотрудники газовой службы: – приезжают только по вызову; – о визите жильцов извещают заранее; – плановые проверки согласовывают с УК, ТСЖ; – график плановых проверок размещается на сайте газовой организации.