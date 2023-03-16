Транспортные полицейские Екатеринбурга обнаружили плантацию марихуаны

Полицейские обнаружили домашний цех по выращиванию конопли. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский пресекли канал распространения растительных наркотиков.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что неизвестные вблизи железнодорожных путей устраивают тайники с запрещенными веществами для продажи. Сотрудники линейного отдела выследили предполагаемых сбытчиков, задержав одного из них в садовом товариществе Зареченского городского округа, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Подозреваемым оказался неработающий житель 1986 года рождения. В его частном доме сыщики обнаружили плантацию конопли. В мини-теплицах были найдены 32 куста растений разных сортов. Для выращивания помещения были оборудованы автоматическими системами бесперебойного электропитания, полива, освещения и вентиляции. Также в доме были установлены видеокамеры, доступ к которым задержанный имел через свой смартфон. Кроме этого, оперативниками были найдены емкости с удобрениями, пакеты с семенами конопли, весы, упаковочный материал.

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Выяснилось, что выращиванием и сбытом задержанный занимался вместе с 37-летним другом. Однако тот скрылся и в настоящее время находится в розыске. На его съемной квартире были найдены почти три килограмма наркотика, приготовленного к сбыту, а также улики, указывающие, что помещения использовалось для сушки и упаковки наркотического растения.

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Продавали запрещенный товар сбытчики через интернет-магазины в течение нескольких лет. Вес одной партии мог достигать 200 граммов, а чистая прибыль от продажи составлять около 800 тысяч рублей.

Следственным подразделением Управления на транспорте МВД России по УрФО возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 статьи 228 и статье 231 УК РФ.

Ранее в Екатеринбурге задержали закладчиков с крупной партией синтетических наркотиков.