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16 марта 2023, 17:14

В Екатеринбурге осужден курьер телефонных мошенников

Суд

Курьер телефонных мошенников осужден на 3,6 года лишения свободы. Фото: Павел Ворожцов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 24-летнему молодому человеку, который работал курьером у телефонных мошенников. Аферисты обманывали пенсионеров по схеме "Родственник попал в ДТП".

Задержали подельника телефонных аферистов в апреле 2022 года, когда в Екатеринбурге был зафиксирован ряд случаев мошенничества в отношении пожилых горожан. Сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила около 2 млн рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемый пояснил, что предложение по отъему денег у пенсионеров ему поступило через социальные сети от неизвестного; ему молодой человек перечислял большую часть похищенных средств. 

В отношении курьера было возбуждено уголовное дело, после расследования которого материалы передали на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд. В итоге молодой человек был признан виновным в мошенничестве и в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд приговорил его к наказанию в три с половиной года лишения свободы. Отбывать срок осужденному предстоит в колонии общего режима.

В отношении остальных участников организованной преступной группы материалы уголовных дел выделены в отдельное производство. 

Напомним, ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор курьеру, который по такой же схеме обманул 75-летнюю пенсионерку, она лишилась 300 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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