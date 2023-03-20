Воспитателя частного детсада из Екатеринбурга накажут за нанесенный удар ребенку

Воспитательница частного детсада в Екатеринбурге ударила девочку по лбу. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летней воспитательницы частного детского сада. Женщина обвиняется по двум статьям: в причинении телесных повреждений ребенку и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

По данным надзорного ведомства, женщина работала с сентября по ноябрь 2022 года воспитателем в ясельной группе частного детсада в Екатеринбурге. Ясли посещали дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. 1 ноября в коридоре педагог ударила ладонью по лбу девочку, которой на тот момент был 1 год 11 месяцев. Малышка, сидевшая на скамейке, упала на пол, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кроме этого, сотрудниками надзорного ведомства установлено, что воспитатель не раз в общении с девочкой использовала нецензурную брань.

Уголовное дело, возбужденное в конце ноября 2022 года в отношении педагога, будет направлено на рассмотрение по существу мировому судье судебного участка № 4 Ленинского судебного района Екатеринбурга.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле учителя ОБЖ отстранили от работы из-за конфликта с учениками.