Екатеринбургская пенсионерка отдала телефонным мошенникам 2,4 миллиона рублей

Мошенница сообщила пенсионерке о несанкционированных попытках злоумышленников оформить на нее кредит. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Неизвестные похитили у жительницы Екатеринбурга 2,4 млн рублей. 70-летняя женщина обратилась с заявлением в городской отдел полиции № 14, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пострадавшая рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником Центрального банка РФ и сообщила о несанкционированных попытках злоумышленников оформить на нее кредит. Для предотвращения противоправных действий необходимо было оформить на себя дублирующий кредит, чтобы потом внести эти средства на "безопасный" счет.

Мошенница вынудила потерпевшую обналичить все сбережения и перевести их на указанный ей счет. В итоге пенсионерка лишилась 2,4 миллиона рублей, из них 2,2 млн рублей личных средств и около 200 тыс. кредитных.

По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сотрудники ведут розыск преступников.

Напомним, курьер из Екатеринбурга лишился более миллиона рублей из-за лжеброкеров.