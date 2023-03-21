В Екатеринбурге похититель велосипедов получил срок

Общая сумма ущерба составила 29 000 рублей. Фото: Галина Соловьева

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил виновного в краже двух велосипедов к лишению свободы на 2 года 10 месяцев. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, ранее судимый Руслан Хайруллин в июле 2022 года украл 2 велосипеда из подъездов жилых домов. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 29 000 рублей.

Первая кража произошла в доме по ул. Пехотинцев, 2/3. Велосипед стоял на площадке первого этажа и был прикреплен к перилам специальным тросом. Убедившись, что никто не наблюдает, Хайруллин инструментом перекусил трос и забрал велосипед. Еще одну кражу он совершил из подъезда дома № 12 на улице Коуровской.

Похищенные велосипеды мужчина продал.

В ходе рассмотрения уголовного дела осужденный полностью признал свою вину.

Напомним, ранее в Екатеринбурге вынесли приговор укравшему велосипед у олимпийского чемпиона.