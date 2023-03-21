Полузащитник "Урала" может получить 3,5 года тюрьмы

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Полузащитник футбольного клуба "Урал" Рай Влут (Нидерланды) может оказаться за решеткой. Прокуратура Нидерландов запросила для футболиста 3,5 года лишения свободы за ДТП, в котором погиб ребенок.

ДТП, виновником которого оказался Влут, произошло в 2021 году. Автомобиль под управлением футболиста на большой скорости врезался в другую машину, где находились муж, жена и двое детей. 4-летний ребенок получил серьезные травмы и скончался в больнице. Позже выяснилось, что футболист находился в состоянии алкогольного опьянения. Влуту грозит 3,5 года лишения свободы, сообщает Sportnieuws.

"Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению", — прокомментировал ситуацию президент ФК "Урал" Григорий Иванов.

Напомним, Рай Влут присоединился к екатеринбургской команде в сентябре 2022 года. В составе "Урала" он провел 14 матчей в чемпионате и Кубке России и забил 5 голов.