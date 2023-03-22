Телефонные мошенники лишили жительницу Екатеринбурга более миллиона рублей

Мошенники убедили жительницу Екатеринбурга взять кредиты и перевести их на "безопасные счета". Фото: Владимир Мартьянов

В полицию Чкаловского района Екатеринбурга обратилась местная жительница 1986 года рождения, которая рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестные убедили женщину оформить кредиты на сумму 1,2 миллиона рублей и перечислить средства аферистам.

В полиции потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, которые представился сотрудником Центробанка. Он сообщил, что некие злоумышленники пытаются взломать ее страницу на портале Госуслуг. Чтобы предотвратить его противоправные действия, женщине нужно взять дублирующие кредиты и перевести деньги на "безопасные" счета.

Испугавшаяся жительница выполнила все инструкции звонившего, в итоге лишившись 1,2 млн рублей, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники органов внутренних дел проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

В полиции напоминают, что звонящие аферисты вводят в стрессовое состояние своих жертв, пытаются выяснить у них пин-коды, CVC-коды, одноразовые пароли из смс. В этой ситуации человеку необходимо прекратить разговор, обратиться в банк или правоохранительные органы.

Также правоохранители просят горожан не отзываться на сомнительные предложения о быстром заработке, ни под каким предлогом не передавать свои сбережения посторонним людям и всегда оставаться на связи с родственниками.

Ранее телефонные мошенники убедили пенсионерку приехать в Екатеринбург и перевести им более миллиона рублей.