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Общество / Суды и криминал
24 марта 2023, 11:05

В Серове у нарушителя ПДД конфисковали автомобиль в доход государства

Серов

Водитель повторно сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Павел Ворожцов

В Серове у местного жителя, который признан виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения, конфисковали автомобиль, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным обвинения, Виктор Фетин ранее был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен на полтора года права управления транспортным средством за нетрезвое вождение.

"Вновь, в нарушение правил дорожного движения, 14 января 2023 года в ночное время Фетин управлял своим легковым автомобилем "Лада Приора", передвигаясь по городу Серову", — уточнили в надзорном ведомстве.

Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. После проведения медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Его рассмотрением занимался Серовский районный суд, который назначил водителю наказание в 180 часов обязательных работ с лишением права управлять автомобилем на срок в два года. Также в доход государства был обращен автомобиль осужденного.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее судебные приставы изъяли у свердловчанки автомобиль в доход государства. 

Областная газета Свердловской области

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