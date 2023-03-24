В Серове у нарушителя ПДД конфисковали автомобиль в доход государства

В Серове у местного жителя, который признан виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения, конфисковали автомобиль, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным обвинения, Виктор Фетин ранее был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен на полтора года права управления транспортным средством за нетрезвое вождение.
"Вновь, в нарушение правил дорожного движения, 14 января 2023 года в ночное время Фетин управлял своим легковым автомобилем "Лада Приора", передвигаясь по городу Серову", — уточнили в надзорном ведомстве.
Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. После проведения медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Его рассмотрением занимался Серовский районный суд, который назначил водителю наказание в 180 часов обязательных работ с лишением права управлять автомобилем на срок в два года. Также в доход государства был обращен автомобиль осужденного.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ранее судебные приставы изъяли у свердловчанки автомобиль в доход государства.