В Ачите осуждены обманувшие пенсионеров продавцы пожарных извещателей

Пострадавшие покупали противопожарную продукцию по завышенной цене. Фото: Павел Ворожцов

Два жителя Свердловской области осуждены за мошенничество. В сельской местности они продавали инвалидам и пожилым людям противопожарное оборудование по завышенной цене.

Красноуфимский районный суд признал виновными Кадима Ефремова и Владислава Кочнева в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что в феврале 2019 года Ефремов и Кочнев с подельниками (по ним материалы уголовного дела выделены в отдельные производства в связи с розыском и болезнью) приезжали в села Ачитского района. В спецодежде с надписями "Противопожарная служба" и удостоверениями работников этой организации они приходили в частные дома к инвалидам и пенсионерам. Злоумышленники убеждали их, что приобретение и установка реализуемой ими продукции, в том числе пожарных извещателей, является для них обязательной. В случае отказа угрожали штрафами.

Сельчане покупали противопожарную продукцию по завышенной цене, часто отдавая мошенникам свои последние деньги. Для сравнения: закупочная цена пожарного извещателя в феврале 2019 года составляла 250 рублей, а преступники продавали его за 11 600 рублей. Злоумышленники также брали деньги за "консультацию" по оборудованию.

Для прикрытия незаконной деятельности Ефремов зарегистрировал в органах налогового контроля коммерческую организацию ООО "Противопожарная служба" и выдавал потерпевшим чеки за проданное оборудование.

Мошенникам удалось обмануть шестерых пенсионеров. Сумма причиненного им ущерба составила более 86 тыс. рублей. Прокурор предъявил исковые заявления о взыскании с осужденных в пользу потерпевших суммы ущерба.

Свою вину осужденные не признали, поясняя, что действовали в рамках законной предпринимательской деятельности.

Суд приговорил мошенников к штрафу в доход государства: Кадима Ефремова — в размере 250 000 рублей, а Владислава Кочнева — в размере 74 000 рублей. Также суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших суммы причиненного вреда.

Напомним, ранее свердловские полицейские задержали курьера телефонных мошенников.