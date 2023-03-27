В Первоуральске вынесли приговор обманувшим пенсионеров курьерам-аферистам

Курьеры забирали себе 10% от суммы средств, которые им отдавали обманутые пенсионеры. Фото: Алексей Кунилов

Первоуральский городской суд вынес приговор в отношении двух жителей Екатеринбурга. 21-летний и 28-летний подельники обвинялись в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемые в составе организованной преступной группы (ОПГ) обманывали пенсионеров по схеме "Родственник попал в ДТП". Злоумышленники выполняли роль курьеров, они собирали деньги у пожилых людей, которых вводили в заблуждение телефонные аферисты и убеждали отдать сбережения для "спасения" родных, которые якобы устроили аварию.

Собранные у жертв телефонных мошенников деньги курьеры перечисляли на счета, подконтрольные преступной группе. Себе оставляли 10% от суммы вознаграждения. От действий ОПГ пострадали 14 пенсионеров в возрасте от 60 до 80 лет. Общий ущерб, нанесенный жертвам афер, составил больше 4 млн рублей.

По одному из эпизодов обвиняемому не удалось до конца совершить преступление. Оно было пресечено родственником потерпевшей.

Первоуральский городской суд признал курьеров виновными, им назначено наказание в виде 6 лет и 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также осужденные должны возместить пострадавшим материальный ущерб.

Напомним, ранее приговор курьеру телефонных мошенников вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.