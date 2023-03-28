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Общество / Суды и криминал
28 марта 2023, 11:21

В Кушве пенсионерку ждет суд за попытку убийства правнука

Зал суда

В отношении пенсионерки утверждено обвинительное заключение. Фото: Алексей Кунилов

Кушвинский городской суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы 1952 года рождения, которая пыталась убить своего трехлетнего правнука, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, убить правнука пенсионерка попыталась 15 октября 2022 года в своей квартире. Пожилая женщина была пьяна. Она посадила ребенка 2019 года рождения на подоконник балкона второго этажа, после чего с силой вытолкнула мальчика в окно.

Ребенок упал на землю почти с пятиметровой высоты и ударился головой. Малыша экстренно госпитализировали. В больнице Кушвы у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лица, мягких тканей грудной клетки. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, в отношении обвиняемой была проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза. Согласно заключению, обвиняемая страдает психическим расстройством и в момент преступления могла не осознавать опасность своих действий. Эксперты пришли к выводу, что женщина нуждается в принудительном лечении. По итогам расследования уголовное дело с заключением экспертизы направлено в Кушвинский городской суд для принятия решения о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера. 

Напомним, ранее в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело по факту смерти двоих детей, тела которых нашли в доме на улице Леваневского.

Областная газета Свердловской области

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