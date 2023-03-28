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28 марта 2023, 11:58

Суд пересмотрел приговор бывшему главе УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову

Молоток судьи

Игорю Трифонову смягчили наказание. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд смягчил приговор бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову, об этом сообщает пресс-служба суда.

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу адвоката на приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга, который приговорил в 2022 году экс-полицейского к 9,5 годам лишения свободы.

Судебная коллегия исключила из приговора осуждение Игоря Трифонова за незаконное приобретение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). В этой части приговора наказание смягчено до 10 месяцев лишения свободы. Общий срок по совокупности преступлений для Игоря Трифонова окончательно составил 9 лет и 4 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он продолжит в колонии строгого режима.  

Также Игорь Трифонов лишен специального звания генерал-майора полиции и госнаграды — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, Игорю Трифонову в течение трех лет после освобождения запрещено занимать должности в правоохранительных органах, которые связаны с исполнением организационно-распорядительных и управленческих функций. Также по решению суда со счетов экс-полицейского будут конфискованы все средства, их направят в доход государства.

Напомним, приговор Игорю Трифонову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес в августе 2022 года. 

Областная газета Свердловской области

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Суд пересмотрел приговор бывшему главе УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову