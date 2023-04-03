Полузащитника "Урала" Рая Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Сегодня в Нидерландах состоялось очередное судебное заседание по делу полузащитника "Урала" Рая Влута, которого обвиняли в ДТП со смертельным исходом. Суд признал Влута виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2,5 года, сообщает De Telegraaf. Нидерландская прокуратура ранее запрашивала для Влута наказание в виде 3,5 лет тюрьмы.

В ноябре 2021 года Рай Влут стал виновником ДТП. На большой скорости машина футболиста врезалась в другой автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми. 4-летний мальчик получил серьезные травмы и позднее скончался в больнице.

В пресс-службе екатеринбургского клуба "Областной газете" рассказали, что сообщения нидерландских СМИ не комментируют до появления официальной информации.

"Рай Влут находится в расположении команды и вместе со всеми готовится к матчу со "Спартаком", — сообщили в пресс-службе ФК "Урал".

Напомним, что Рай Влут присоединился к екатеринбургской команде в сентябре 2022 года. В составе "Урала" он провел 15 матчей в чемпионате и Кубке России и забил 5 голов.