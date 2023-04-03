Темы дня

Общество / Суды и криминал
3 апреля 2023, 17:04

Полузащитника "Урала" Рая Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Сегодня в Нидерландах состоялось очередное судебное заседание по делу полузащитника "Урала" Рая Влута, которого обвиняли в ДТП со смертельным исходом. Суд признал Влута виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2,5 года, сообщает De Telegraaf. Нидерландская прокуратура ранее запрашивала для Влута наказание в виде 3,5 лет тюрьмы.

В ноябре 2021 года Рай Влут стал виновником ДТП. На большой скорости машина футболиста врезалась в другой автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми. 4-летний мальчик получил серьезные травмы и позднее скончался в больнице.

В пресс-службе екатеринбургского клуба "Областной газете" рассказали, что сообщения нидерландских СМИ не комментируют до появления официальной информации.

"Рай Влут находится в расположении команды и вместе со всеми готовится к матчу со "Спартаком", — сообщили в пресс-службе ФК "Урал".

Напомним, что Рай Влут присоединился к екатеринбургской команде в сентябре 2022 года. В составе "Урала" он провел 15 матчей в чемпионате и Кубке России и забил 5 голов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.04.2023, 17:10 / Общество
Более 18 тысяч заявлений подали родители будущих первоклассников в школы Екатеринбурга
03.04.2023, 17:04 / Общество
Полузащитника "Урала" Рая Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы
03.04.2023, 16:57 / Общество
С начала сезона от укусов клещей пострадал 61 свердловчанин
03.04.2023, 16:31 / Общество
Прощание с заслуженным тренером России по мотоциклетному спорту Сергеем Щербининым пройдет на Среднем Урале 5 апреля
03.04.2023, 16:26 / Общество
В Свердловской области анонсировали временные перерывы в работе телеканалов и радио