Подтвердить факт проживания на той или иной территории можно в суде. Фото: Алексей Кунилов

Бывают ситуации, когда людям нужно подтвердить факт своего нахождения на той или иной территории. Это может потребоваться для оформления гражданства, получения мер социальной поддержки или чтобы встать на учет нуждающихся в жилом помещении. Но, как выясняется, не всегда сделать это просто – им могут отказать из-за отсутствия регистрации или прописки,

С такой проблемой столкнулся житель Нижнего Тагила, который в немолодом уже возрасте остался без крыши над головой. Его приютила сестра, но регистрировать в своей квартире отказалась. Мужчина обратился в администрацию города с просьбой предоставить ему жилье по договору социального найма, так как он является малоимущим и имеет на это право. Однако получил отказ – на том основании, что у него отсутствует регистрация.

Мужчина с просьбой о помощи обратился в Госюрбюро. Он объяснил, что является уроженцем Нижнего Тагила, всю жизнь прожил с отцом, а когда тот умер, наследники дом продали. В настоящее время он проживает у сестры, но регистрации по месту пребывания не имеет, и это лишает его возможности встать в очередь на жилье.

Юрист Госюрбюро подробно проконсультировал заявителя. Как указал Конституционный суд Российской Федерации, регистрация является лишь способом учета граждан в пределах страны, который носит уведомительный характер и отражает факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства. Поэтому факт проживания на конкретной территории нужно доказывать в судебном порядке. Юрист помог мужчине составить исковое заявление в суд.

В ходе рассмотрения дела судом выяснилось, что истец в июле 2022 года поставлен на учет в городе Нижний Тагил как лицо, не имеющее постоянного места жительства. Согласно копиям паспортов, представленных МУ МВД «Нижнетагильское», истец всегда проживал на территории города Нижний Тагил.

Тот факт, что своего жилья мужчина в пользовании или в собственности не имеет, был засвидетельствован выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и справкой из межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по Свердловской области. Нашли свое подтверждение как обращение в администрацию Нижнего Тагила о постановке на учет для получения жилья, так и отказ в просьбе.

В итоге суд исковые требования истца удовлетворил. Факт проживания истца в городе Нижний Тагил признан установленным.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА Согласно статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года №5242–1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» местом жительства гражданина признается жилое помещение, в котором он постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Статьей 3 указанного закона предусмотрено, что граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации предусмотренных законом прав и свобод граждан. Заявление об установлении факта постоянного проживания на конкретной территории подается в районный суд по месту жительства заявителя (статьи 24, 266 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). При наличии спора о праве дело подлежит рассмотрению в порядке искового производства (часть 3 статьи 263 ГПК РФ). Исковое заявление подается в районный суд по адресу ответчика. К заявлению необходимо приложить: • документ об оплате госпошлины; • уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов; • доказательства, устанавливающие факт проживания на конкретной территории, и документы, подтверждающие необходимость установления данного факта. Судебное решение является документом, подтверждающим место жительства гражданина на конкретной территории. Тамара БЕЗДЕНЕЖНЫХ, и. о. директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро в суд, получают удовлетворение. Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она может быть предоставлена, можно получить на сайте департамента по обеспечению деятельности мировых судей в Свердловской области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru. Офис Госюрбюро в Екатеринбурге расположен по адресу: ул. Малышева, 101, каб. 125, 126, 135 а. Телефон 8 (343) 227–31–99.

Опубликовано в №73 от 07.04.2023