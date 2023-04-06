В Екатеринбурге суд вынес приговор двум мужчинам, которые избили женщину и ее дочь

Обвиняемые избили девушку и ее мать на остановке "Пехотинцев". Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум молодым людям, которые на остановке общественного транспорта избили мать с дочерью. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Напомним, 11 февраля 2022 года осужденные 2004 и 2005 годов рождения в салоне рейсового автобуса оскорбили и ударили девушку. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, она по телефону попросила свою мать встретить ее. На остановке "Пехотинцев" обвиняемые вышли вслед за девушкой и напали на нее. Мать пострадавшей подоспела ей на помощь, но обвиняемые избили женщину и сломали лодыжку. После этого они скрылись.

Следствие также выяснило, что молодые люди ранее неоднократно совершали правонарушения.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил осужденному 2004 года рождения наказание в виде 3 лет лишения свободы, осужденному 2005 года рождения — 3 года 6 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, ранее в Первоуральске вынесли приговор обманувшим пенсионеров курьерам-аферистам.