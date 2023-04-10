Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор поджигателям военкомата

Два жителя южноуральского города Бакал признаны виновными в поджоге военкомата. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд признал виновными двоих жителей города Бакала (Челябинская область) в поджоге местной администрации. В здании располагался военно-учетный стол — именно его, по версии следствия, осужденные хотели уничтожить.

Оба приговорены к лишению свободы по статье "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением опасных веществ", подтвердили информацию журналисту "Областной газеты" в Центральном окружном военном суде.

Роман Насрыев и Алексей Нуриев приговорены к 19 годам заключения каждый, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Также Роман Насрыев лишен звания старшего сержанта полиции в отставке, а Алексей Нуриев — звания старшины службы МЧС в отставке.

Отбывать наказание оба осужденных будут первые 4 года в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Сообщается, что поджог здания администрации Бакала Роман Насрыев и Алексей Нуриев совершили 11 октября 2022 года, разбив стекло в здании и бросив в него бутылки с коктейлем Молотова. Огонь быстро был потушен охраной здания, а нарушители вскоре задержаны.

Напомним, в Первоуральске пенсионерка пыталась поджечь военкомат после общения по телефону с незнакомцем.