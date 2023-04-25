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Общество / Суды и криминал
25 апреля 2023, 13:29

Полиция Екатеринбурга доставила в суд мужчину, оскорбившего ребенка за символ Z

Задержание

Мужчина, оскорбивший ребенка за шапку с символикой СВО, задержан полицией Екатеринбурга. Фото: Валерий Горелых

Полицией Екатеринбурга задержан и доставлен в здание мирового суда Ленинского района мужчина, подозреваемый в оскорблении ребенка, у которого на шапке был изображен символ спецоперации (Z), сообщил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении ("мелкое хулиганство"). Подозреваемому грозит штраф или арест на 15 суток.

"В момент доставки в суд гражданин Неустроев вел себя спокойно, так как накануне покаялся в содеянном и принес извинения ребенку и его родителям. Меру ответственности осознает и готов понести заслуженное наказание", — добавил полковник Валерий Горелых.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Ранее заявление в полицию об оскорблении ребенка написала его мама. По данным СМИ, отец пострадавшего мальчика —  военнослужащий и находится в зоне спецоперации.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге суд вынес приговор женщине, которая пыталась продать своего сына.

Областная газета Свердловской области

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