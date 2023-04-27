В Березовском взят под стражу подозреваемый в убийстве медбрата

Подозреваемый в убийстве медбрата взят под стражу до 25 июня 2023 года. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Березовский городской суд избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в убийстве сотрудника скорой помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Подозреваемый 1957 года рождения взят под стражу на срок до 25 июня 2023 года. Следственным отделом ему предъявлено обвинение по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

По версии следствия, обвиняемый в нетрезвом состоянии напал на медбрата скорой помощи, который прибыл в квартиру по поступившему вызову.

"Из хулиганских побуждений, с помощью ножа причинил проникающее ранение груди медицинскому работнику", — сообщил помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Раненого медбрата доставили в больницу, однако его жизнь спасти не удалось. Подозреваемого задержали по горячим следам. Он находился в нетрезвом состоянии.

"По одной версии, как говорят в народе, его посетила "белочка", и он не осознавал, что творит. По второй версии, ему якобы показалось, что прибывший медбрат намеревается оказывать знаки внимания его супруге. Что послужило причиной агрессии в реальности, будет установлено в ходе начатого расследования. Когда ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи мужчина протрезвел и стало возможным его опросить, он сообщил, что вообще ничего не помнит. Статья, которая вменяется мужчине, предусматривает суровое наказание — до 20 лет лишения свободы", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, подозреваемый в убийстве фельдшера был задержан накануне.