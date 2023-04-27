В Сосьве задержаны двое местных жителей, подозреваемых в причастности к пожару

Сотрудники СКР задержали в Сосьве двоих местных жителей, которые, по предварительным данным, причастны к масштабному пожару, сообщил помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.
По его данным, задержаны 29-летний мужчина, который управлял местной пилорамой в Сосьве, а также 40-летний специалист по пожарной безопасности муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа".
"В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные мероприятия", — уточнил Максим Чалков.
По факту ЧП в Сосьве следователями СКР возбуждены уголовные дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).
В поселке продолжается работа передвижного пункта территориального ОВД, от жителей принимаются обращения по вопросам восстановления паспортов, водительских удостоверений, ПТС и других необходимых документов. Улицы патрулирует полиция.
"Фактов мародерства и нарушений общественного порядка не допущено, благодаря слаженной работе представителей МВД. Режим ЧС и операция "Тайфун" в поселке Сосьва пока не отменены до полной нейтрализации возгорания. Все пострадавшие люди, оставшиеся без крова, расселены у родственников", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах.
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