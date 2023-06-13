В покушении на разглашение гостайны обвиняется бывший сотрудник уральского предприятия

За покушение на нарушение требований по защите государственной тайны мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Фото: Павел Ворожцов

Следственным подразделением Управления ФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя закрытого города Лесного. 55-летний мужчина подозревается в покушении на разглашение гостайны.

По данным пресс-службы регионального Управления ФСБ, подозреваемый 16 лет работал на предприятии атомной промышленности. Сотрудник располагал сведениями, которые составляли государственную тайну.

После увольнения бывший работник до апреля 2023 года был временно ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Об этом он был предупрежден и поставил подпись в соответствующих документах. Однако в январе этого года мужчина решил выехать в Республику Абхазию. Попытку пресекли сотрудники спецслужбы.

В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 283.2 УК России (покушение на выезд из РФ гражданина России, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из РФ заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством). Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Свердловской и Тюменской областях пресечена деятельность 8 диверсионно-разведывательных групп.

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