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Общество / Армия и оборона
26 августа 2020, 12:00

Министерство обороны РФ подписало контракт с концерном «Уралвагонзавод» на модернизацию танков Т-80БВ

Соглашение предусматривает ремонт и модернизацию танков Т-80БВ.

Соглашение предусматривает ремонт и модернизацию танков Т-80БВ. Фото: пресс-служба Уралвагонзавода

В ходе VI Международного военно-технического форума «Армия-2020» Минобороны России подписало контракт с концерном «Уралвагонзавод». Соглашение предусматривает ремонт и модернизацию танков Т-80БВ.

Как сообщает пресс-служба концерна, контракт подписан с Омским заводом транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех»). По условиям контракта УВЗ проведёт ремонт более 50 единиц бронетехники.

На предприятии напомнили, что Омсктрансмаш серийно выпускал танки Т-80Б и их модификации с 1979 по 1991 год. Последней версией танка стал Т-80БВ, принятый на вооружение приказом министра обороны СССР в 1985 году.

Т-80БВМ – новый вариант модернизации танка Т-80БВ, который обеспечивает повышение его основных боевых качеств: огневой мощи, защищённости, подвижности и командной управляемости, дальнейшую поддержку его жизненного цикла предприятиями промышленности.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», масштабный международный форум «Армия — 2020» стартовал 23 августа в Подмосковье. Основные мероприятия пройдут на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также в конгрессно-выставочном центре ВС РФ «Патриот». Всего будут действовать около 70 площадок форума по всей стране, в том числе и в Свердловской области - с 27 по 29 августа на территории полигона «Свердловский».

Областная газета Свердловской области

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