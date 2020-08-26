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Общество / Армия и оборона
26 августа 2020, 13:44

Замглавы Минобороны РФ заявил о полном искоренении дедовщины в армии

Казарма

По мнению замминистра обороны, это сильно повлияет на желание молодых людей пройти срочную службу в ВС РФ. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов во время круглого стола на форуме "Армия-2020" заявил, что российская армия полностью избавилась от "казарменного хулиганства". По его мнению, это сильно повлияет на желание молодых людей пройти срочную службу в ВС РФ.

Как сообщает РИА Новости, во время круглого стола Андрей Картаполов обратил особое внимание на верно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооружённых силах Российской Федерации. Результатами такой работы, по словам замминистра обороны, являются заметное снижение воинских преступлений, а также искоренение такого понятия, как "дедовщина".

В свою очередь начальник ГУ военной полиции Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Кураленко подчеркнул, что добиться успеха в наведении уставного порядка в рядах ВС РФ удалось с помощью профилактической работы, направленной на предупреждение преступлений и дисциплинарных проступков.

Напомним, в Екатеринбурге форум-выставка "Армия-2020" пройдёт на полигоне "Свердловский" с 27 по 29 августа. В рамках мероприятия будут показаны более 150 единиц военной техники, среди которых танки стран антигитлеровской коалиции, а также новейший мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада".

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Областная газета Свердловской области

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