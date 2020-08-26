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Общество / Армия и оборона
26 августа 2020, 20:42

На форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге впервые покажут парашютную систему «Арбалет-2»

Новые парашютные системы предназначены для вывода разведывательных групп в тыл противника

Новые парашютные системы предназначены для вывода разведывательных групп в тыл противника. Фото: пресс-служба ЦВО

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге впервые покажут уникальную парашютную систему высокоточного десантирования «Арбалет-2». Она недавно поступила на вооружение подразделений специального назначения Центрального военного округа.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, новые парашютные системы предназначены для вывода разведывательных групп в тыл противника. За счёт улучшенного управления снижением, они позволяют приземлиться с высокой точностью на расстоянии до 10 км от точки десантирования. Это позволяет доставляющим десант самолётам и вертолётам не входить в зону поражения ПВО противника.

Кроме того, гостям форума представят парашютную грузовую систему ОКС-4, предназначенную для десантирования воинских грузов весом до 120 кг, и десантную парашютную систему Д-10 - для учебно-тренировочных и боевых прыжков. Также в рамках экспозиции будет представлена линейка современных средств разведки. В их числе - тепловизионный комплекс разведки «Ирония» для автоматического обнаружения движущихся объектов, всепогодный комплекс ТПН1-ТОД и разведывательный беспилотник «Тахион».

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», Масштабный международный форум «Армия — 2020» стартовал 23 августа в Подмосковье. Основные мероприятия пройдут на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также в конгрессно-выставочном центре ВС РФ «Патриот». Всего будут действовать около 70 площадок форума по всей стране, в том числе и в Свердловской области - с 27 по 29 августа на территории полигона «Свердловский». 

На Среднем Урале на форуме будет развёрнута статическая выставка из более чем 150 современных образцов вооружения и военной техники, используемой Вооружёнными силами РФ. Ранее сообщалось, что гостям форума «Армия-2020» в Екатеринбурге впервые покажут технику и танки стран антигитлеровской коалиции, применявшиеся в годы Второй мировой войны, а такженовейший мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада».

Запланирована научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК. В финале работы форума состоится традиционная «Гонка Героев».

Добраться до площадки форума можно будет на автобусах от КПП 32-го городка на ул. Симферопольская, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», торгового центра «Академический» и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71. Автобусы будут отходить по мере наполнения. Для удобства автолюбителей на территории полигона откроют стоянку на одну тысячу мест.

Областная газета Свердловской области

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