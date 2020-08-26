Открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Алексею Евстигнееву

Открытие Фото: Совет ветеранов Верхнесалдинского ГО

В Верхней Салде состоялось торжественное открытие мемориальной доски уроженцу города, Герою Советского Союза, артиллеристу Алексею Евстигнееву.

Алексей Евстигнеев – ефрейтор, командир орудия 576 артиллерийского полка 167 стрелковой дивизии 40 армии, воевавший на 1 Украинском фронте, погиб в 24 года в Черкасской области Украины, отражая атаку превосходящих сил противника в январе 1944 года. В своём последнем бою командир орудия Алексей Евстигнеев был ранен, но выкатил орудие на прямую наводку, и уничтожил роту противника, два танка и два самоходных орудия. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему через четыре месяца после гибели, в мае 1944 года.

В Верхней Салде Алексей Евстигнеев прожил всю жизнь до ухода на фронт добровольцем в июле 1942 года: здесь он родился, учился в школе, потом – в ФЗУ, и работал электрослесарем.

Мемориальная доска была создана по инициативе председателя ветеранской организации Верхнесалдинского многопрофильного техникума (ВСМТ) Александра Шаталова. Она приурочена к годовщине присвоения Герою звания Почётного гражданина Верхнесалдинского городского округа посмертно. Инициативу установления доски поддержали в администрации городского округа, в городской Думе и в Совете ветеранов округа. Спонсорскую помощь оказали индивидуальные предприниматели Максим Назаров и Сергей Новопашин.

На митинге в честь открытия мемориальной доски присутствовали представители городской администрации, ветераны и внучатая племянница Героя Елена Харлова. Председатель городского Совета ветеранов Николай Кондрашов, выступая перед собравшимися, обнародовал страницу фронтовой биографии Алексея Евстигнеева и эпизод сражения артиллериста с атакующим врагом, в котором он пал смертью героя.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено Александру Шаталову и Елене Харловой.

Возложение цветов Фото: Совет ветеранов Верхнесалдинского ГО