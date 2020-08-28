Форум «Армия-2020» в Екатеринбурге в день открытия посетили около 10 тысяч человек

Гостям форума представили боевые возможности современной и перспективной военной техники. Фото: Павел Ворожцов.

В первый день работы военно-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбург его посетителями стали около 10 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в первый день работы форума на полигоне «Свердловский» в ходе динамического показа гостям представили боевые возможности современной и перспективной военной техники.

В частности, одной из представленных новинок стал перспективный робототехнический комплекс «Маркер» производства одного из челябинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. По словам разработчиков, комплекс спроектирован по модульному принципу и может комплектоваться различными системами вооружения в зависимости от характера поставленных задач. Возможности робототехнического комплекса оценил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Напомним, официальная церемония открытия уральской региональной площадки VI Международного военно-технического форума «Армия 2020» состоялась накануне на общевойсковом полигоне «Свердловский» Центрального военного округа.

Всероссийский старт ежегодному армейскому смотру был дан 23 августа на подмосковном полигоне «Алабино». А с 27 по 29 августа мероприятия форума проходят в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

В Екатеринбурге на церемонии открытия форума его гостей и участников приветствовали полпред Президента России в УрФО Николай Цуканов, командующий войсками ЦВО Александр Лапин, а также заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Подробнее о работе форума смотрите в материале «Областной газеты».