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Общество / Армия и оборона
29 августа 2020, 17:46

В Екатеринбурге завершился военно-технический форум «Армия-2020»

Церемония закрытия военного смотра состоялась 29 августа на полигоне «Свердловский».

Церемония закрытия военного смотра состоялась 29 августа на полигоне «Свердловский». фото: Павел Ворожцов

Военно-технический форум «Армия-2020» посетили более 45 тысяч человек. Церемония закрытия военного смотра состоялась 29 августа на полигоне «Свердловский».

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, на церемонии закрытия военнослужащие соединения специального назначения ЦВО впервые в истории проведения военно-технических форумов в Екатеринбурге показали комплекс купольной акробатики двойная«этажерка» на парашютных системах «Мальва».

На церемонии закрытия форума выступил исполняющий обязанности начальника штаба Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев. Он выразил уверенность, что каждый посетитель нашёл себе занятие по интересам и пообещал, что в 2021 году форум будет ещё ярче и насыщеннее.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», Всероссийский старт ежегодному армейскому смотру был дан 23 августа на подмосковном полигоне «Алабино». А с 27 по 29 августа мероприятия форума проходили в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

В Свердловской области официальная церемония открытия уральской региональной площадки VI Международного военно-технического форума «Армия 2020» состоялась 27 августа на общевойсковом полигоне «Свердловский» Центрального военного округа. В первый день работы военного смотра в Екатеринбурге его посетителями стали около 10 тысяч человек. 

Добавим, что организаторы форума предоставили всем желающим возможность покататься в десантном отсеке современного бронетранспортера БТР-82А. За три дня ощутить себя в роли членов экипажа боевой машины смогли около тысячи человек.

Областная газета Свердловской области

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