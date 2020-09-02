В Екатеринбурге представили нового командующего 14-й армии ВВС и ПВО

14-я армия ВВС и ПВО была сформирована в августе 2015 года. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге представлен новый командующий 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа. Генерал-майор Владимир Мельников сменил на этом посту генерал-лейтенанта Александра Татаренко.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, генерал-майора Владимира Мельникова представил руководящему составу командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Владимир Мельников окончил Борисоглебское высшее военной авиационное училище лётчиков, а затем Военно-воздушную академию им. Юрия Гагарина и академию Генштаба ВС РФ. Служил на Дальнем Востоке и на юге страны. Прошёл все лётные должности от лётчика до командира штурмового авиационного звена, полка смешанной авиационной дивизии, заместителя командующего армии ВВС и ПВО. Награждён орденами Мужества, «За военные заслуги» и ведомственными медалями.

Отмечается, что 14-я армия ВВС и ПВО была сформирована в августе 2015 года. На её вооружении находятся перехватчики МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолёты Ми-8АМТШ, Ми-24 и Ми-26, зенитные ракетные системы С-300ПС и другая техника. В зону ответственности входит воздушное пространство 29 регионов России.